La Soluzione ♚ Spetta al baronetto La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIR . Ecco la soluzione verificata per la definizione Spetta al baronetto. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Spetta al baronetto: Il titolo di primo baronetto passò sir francis annesley, dei baronetti di annesley. attualmente il titolo di primo baronetto spetta a francis william dighton... Sir (/s/) è un appellativo onorifico utilizzato in molti paesi anglofoni per rivolgersi a un uomo, solitamente di status sociale o grado militare superiore, senza utilizzare il suo nome di battesimo o cognome. È inoltre spesso usato nella corrispondenza formale (Dear Sir, Right Reverend Sir). Il termine equivalente per una donna cavaliere è dame. Alla moglie di un cavaliere compete invece l'appellativo di lady.

Altre Definizioni con sir; spetta; baronetto;