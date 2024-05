La Soluzione ♚ La regina delle Dolomiti La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MARMOLADA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La regina delle Dolomiti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La regina delle dolomiti: Altri significati, vedi dolomiti (disambigua). le dolomiti (dolomiten in tedesco, dolomites in ladino, dolomitis in friulano, dolomiti in veneto), dette anche... La Marmolada (detta la Regina delle Dolomiti, Marmolèda in ladino e Marmolata in tedesco) è un gruppo montuoso delle Alpi orientali (Dolomiti di Fassa) al confine tra la provincia di Trento e la provincia di Belluno, il più alto delle Dolomiti stesse, raggiungendo la quota massima con la Punta Penia (3.343 m), delimitata ad oriente dalla Val Pettorina e ad occidente dalla Val di Fassa, con altre importanti vallate interne al gruppo (da est a ovest): la Val Contrin, la Val di Grepa e la Val San Nicolò. Non composta a rigore da dolomia (come le Dolomiti vere e proprie) bensì per lo più da calcari grigi molto compatti derivati da scogliere ...

