La Soluzione ♚ Vi recitarono Sidney Poitier Katharine Hepburn e Spencer Tracy

La soluzione di 21 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INDOVINA CHI VIENE A CENA .

Curiosità su Vi recitarono sidney poitier katharine hepburn e spencer tracy: poitiers katharine hepburn e spencer track" Indovina chi viene a cena (Guess Who's Coming to Dinner) è un film del 1967 diretto da Stanley Kramer e interpretato da Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Houghton e Isabel Sanford. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al novantanovesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. L'aspetto e il carattere dell'attore Spencer Tracy, in questo film, furono l'ispirazione al personaggio di Carl Fredricksen, protagonista del film Disney-Pixar, Up. Nel 2017 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati ...

