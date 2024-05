La Soluzione ♚ Può essere a sorpresa La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCATOLA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può essere a sorpresa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Puo essere a sorpresa: Non può essere! è una serie televisiva venezuelana trasmessa dall'8 marzo 2010 al 10 gennaio 2011. la serie è uno spin-off non canonico di somos tú y yo... La scatola è un contenitore di forma generalmente parallelepipeda o cilindrica e munita di coperchio usato per riporre o trasportare materiali solidi di vario genere. L'atto di riporre qualcosa in una scatola viene detto inscatolamento. L'etimologia è probabilmente metatesi dal latino medievale castula ("cesta").

Altre Definizioni con scatola; essere; sorpresa;