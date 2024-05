La Soluzione ♚ Precede globina La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EMO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Precede globina. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Precede globina: preside gloria" L'emo (pronuncia inglese /'imo/, pronuncia italiana /'emo/) è una subcultura giovanile emersa negli Stati Uniti, in particolare a Washington, tra gli anni ottanta e novanta. Essa deriva direttamente dal genere musicale emo, da cui ha preso ispirazioni e caratteristiche, ma anche dal punk rock e da altri generi di musica alternativa. Per più di un decennio, il termine emo è stato usato quasi esclusivamente per descrivere il genere musicale che ha dominato la fine degli anni 80; tuttavia, durante gli anni novanta, quando la musica emo iniziò ad essere più popolare, il termine iniziò ad essere utilizzato come un riferimento più ampio ...

