La Soluzione ♚ Poesia di 14 endecasillabi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SONETTO .

Curiosità su Poesia di 14 endecasillabi: Della poesia italiana è versificata in endecasillabi. l'endecasillabo è usato da solo in sequenze di versi sciolti, come nella traduzione dell'eneide di annibal... Il sonetto è un componimento poetico, tipico soprattutto della letteratura italiana. Nella sua forma tipica, è composto da quattordici versi endecasillabi raggruppati in una fronte costituita da due quartine a rima alternata o incrociata e in una sirma costituita da due terzine a rima varia.

