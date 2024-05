La Soluzione ♚ Un personaggio dell Iliade La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MENELAO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un personaggio dell Iliade. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un personaggio dell iliade: Aiace (in greco antico: aa, áias) è un personaggio della mitologia greca. è uno dei protagonisti dell'iliade di omero e del ciclo epico, cioè quel gruppo... Menelao (in greco antico: ea, Menèlaos; in latino Menelaus) è un personaggio della mitologia greca, figlio di Atreo e di Erope e fratello minore di Agamennone. È il re di Sparta e marito di Elena, che Paride portò a Troia, causando la spedizione greca contro la città. Nei testi omerici l'epiteto che lo accompagna è biondo, il che ne fa un personaggio di grande bellezza: Menelao costituisce un tipico esempio di kalokagathia, essendo anche molto valoroso in guerra. Fu uno dei più forti eroi greci della guerra di Troia, sebbene non quanto il fratello Agamennone, ma si distinse in numerose azioni valorose. La figura di Menelao si ...

Altre Definizioni con menelao; personaggio; iliade;