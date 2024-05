La Soluzione ♚ Partecipare alla festa La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INTERVENIRE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Partecipare alla festa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Partecipare alla festa: Cattolica, una festa di precetto è un giorno in cui, come recita il codice di diritto canonico, «i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla messa; si... Roma drogata la polizia non può intervenire è un film del 1975 diretto da Lucio Marcaccini.

