La Soluzione ♚ Parità di trattamento La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UGUAGLIANZA .

Curiosità su Parita di trattamento: L'uguaglianza di genere, conosciuta anche come parità tra i sessi, parità di genere, uguaglianza sessuale o uguaglianza dei generi, è una condizione nella... Uguaglianza sociale – in sociologia e antropologia, condizione di individui e gruppi di essere considerati alla stessa stregua in termini di diritti Uguaglianza – in matematica, relazione binaria di equivalenza fra due enti Uguaglianza di fronte alla legge – in diritto, condizione di parità di diritto nell'applicazione delle norme giuridiche Uguaglianza – gruppo musicale italiano

