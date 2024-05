La Soluzione ♚ Pallone in rete La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GOL . Ecco la soluzione verificata per la definizione Pallone in rete. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Pallone in rete: L'allenatore nel pallone 2 è un film italiano del 2008 diretto da sergio martino. il film è il sequel de l'allenatore nel pallone (1984). 2007. oronzo... Il gol (adattamento dell'inglese goal, ossia «obiettivo») è il punto realizzato a favore della propria squadra in vari sport di gruppo in cui si fa uso di una palla. In italiano è chiamato anche rete.

Altre Definizioni con gol; pallone; rete;