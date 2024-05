La Soluzione ♚ La navicella degli alieni La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UFO . Ecco la soluzione verificata per la definizione La navicella degli alieni. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La navicella degli alieni: Agli alieni di occultarsi nel buio e confondersi fra le tubature e i condotti caratteristici degli spazi in cui si annidano (la tetralogia di alien è ambientata... Un oggetto volante non identificato (OVNI) noto anche con gli acronimi inglesi UFO (Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object) e UAP (Unidentified Anomalous Phenomena o Unidentified Aerial Phenomena) indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. Da aprile a giugno 2021, dopo un'interrogazione alla CIA (grazie al Freedom of Information Act) da parte di politici governativi, il Pentagono, il UAPTF (UAP task force) e le Forze Militari Statunitensi (US Dept of Defence) hanno a più riprese comunicato e infine resocontato il 25 giugno 2021 in due ...

Altre Definizioni con ufo; navicella; alieni;