La Soluzione ♚ Mitica figlia di Agenore rapita da Giove

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EUROPA .

Curiosità su Mitica figlia di agenore rapita da giove: Origine da cadmo. questi, figlio di agenore e fratello di europa, viene costretto dal padre a partire da casa in cerca della sorella rapita da giove. dopo... L'Europa (AFI: /eu'rpa/) è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici. Come continente, è l'unico situato interamente nell'emisfero settentrionale (se si considerano le Americhe come un solo continente) e costituisce l'estremità occidentale del supercontinente Eurasia, o anche una delle tre parti (la nord-occidentale) del supercontinente Eurafrasia, che è detto più comunemente "Continente Antico" o "Vecchio Mondo". È stata la culla della civiltà occidentale, assieme al Medio Oriente. La storia e la cultura europea hanno influenzato notevolmente quelle degli ...

