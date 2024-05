La Soluzione ♚ Minuscola boccetta La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FIALA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Minuscola boccetta. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Minuscola boccetta: Del xiii secolo, la seconda chiesa per dimensioni della città, in viale boccetta. chiesa di san giovanni di malta, opera di giacomo del duca, allievo di... La fiala è un piccolo recipiente, in vetro o in plastica, spesso utilizzato per contenere sostanze medicinali in forma liquida, di polvere o di capsula; può tuttavia essere utilizzata per tenere profumi, benzina e altro. Solitamente è di forma cilindrica, con il collo allungato e strozzato alla base. Il termine deriva dal greco antico , phiala,, che identifica un contenitore largo e piatto.

