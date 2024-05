La Soluzione ♚ Gli Attack band UK di Teardrop La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MASSIVE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Gli Attack band UK di Teardrop. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Gli attack band uk di teardrop: teardrop è un singolo del gruppo musicale britannico massive attack, pubblicato il 27 aprile 1998 come secondo estratto dal terzo album in studio mezzanine... I Massive Attack sono un gruppo musicale britannico, formato a Bristol nel 1987 e ritenuto fondatore del genere trip hop. Gli attuali componenti del gruppo sono Robert "3D" Del Naja e Grant "Daddy G" Marshall. Il gruppo è nato come sorta di "collettivo musicale", poiché si sono sempre avvalsi di collaborazioni di diversi artisti, come Sinéad O'Connor, Horace Andy, Madonna, Burial, Tricky, Shara Nelson, Mos Def, Elizabeth Fraser, Martina Topley-Bird, Ghostpoet, Dot Allison e Tracey Thorn.

