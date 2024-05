La Soluzione ♚ Fiume che attraversa l Engadina La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fiume che attraversa l Engadina. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Fiume che attraversa l engadina: L'alta engadina era governata da un suo proprio conte. nel 1139 il conte dedalrico vendette il suo territorio al vescovo di coira. nella bassa engadina, invece... L'Inn (in romancio En, in latino Aenus, in italiano storico Eno o Inno) è un importante fiume dell'Europa centrale, tributario destro del Danubio, lungo 517 chilometri. Il punto più alto del suo bacino idrografico è il Piz Bernina, a 4 049 metri, mentre la sorgente è considerata essere il Lago Lunghin (2 484 m), ubicato nelle Alpi Svizzere, vicino al Passo del Maloja in alta Engadina (dal romancio Engiadina e in origine dal latino vallis Eniatina, "valle degli Eniati", ossia gli abitanti della valle dell'Inn), a ovest di St. Moritz, vicino al confine italiano.

