La Soluzione ♚ Essere vivente che utilizza l ossigeno

AEROBIO

Curiosità su Essere vivente che utilizza l ossigeno: l'ossigeno disciolto, solitamente abbreviato od, è un parametro chimico utilizzato per caratterizzare l'idoneità alla vita, per esseri viventi che utilizzano... Si definisce aerobiosi la condizione di vita di numerosi organismi il cui metabolismo è basato sull'utilizzo di ossigeno biatomico (O2). Tali organismi sono definiti aerobi (o aerobici, dall'inglese). Essi sono in grado di funzionare producendo energia chimica grazie al processo della respirazione cellulare, di cui l'ossigeno è l'elemento fondamentale fungendo da accettore finale di elettroni. La condizione opposta all'aerobiosi è l'anaerobiosi.

