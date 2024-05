La Soluzione ♚ Un essere che si allunga e si accorcia La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VERME . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un essere che si allunga e si accorcia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Con il termine verme si indicano comunemente animali appartenenti a diversi phyla, invertebrati, generalmente di piccole dimensioni e dal corpo allungato e molle, senza arti sviluppati, per esempio i lombrichi. In medicina si preferisce usare la parola "elminti" per indicare i parassiti animali vermiformi (ad esempio Taenia solium, conosciuto anche come "verme solitario" è un elminte).

