Era invidioso di Abele La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAINO .

Curiosità su Era invidioso di abele: Come fare benché avesse già deciso di compiere l'assassinio): secondo i commentatori caino fu invidioso di abele perché dio fece scendere il fuoco celeste... Caino (in ebraico , Qáyin, che significa "acquisizione") è un personaggio biblico, figlio maggiore di Adamo ed Eva e fratello di Abele. Secondo la Genesi, è il primo uomo nato (non creato) nella storia umana ed è inoltre il primo fratricida, in quanto uccise suo fratello (Genesi 4,8). Secondo la tradizione ebraica, Caino uccise Abele con una lama prodotta dalla mandibola di un asino. La Genesi, però, non chiarisce le modalità dell’omicidio.

