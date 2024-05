La Soluzione ♚ La elabora l ideologo La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DOTTRINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La elabora l ideologo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La elabora l ideologo: 1932-1933. la politica sovietica e la prassi comunista cambiarono radicalmente con l'ascesa del successore di lenin, stalin: questi elaborò un'ideologia, il... Dottrina (diritto) – in campo giuridico Dottrina filosofica – in filosofia Dottrina militare – disciplina comportamentale delle forze armate Dottrina – in religione Dottrina – in religione cristiana

Altre Definizioni con dottrina; elabora; ideologo;