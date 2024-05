La Soluzione ♚ Deve riscuotere un titolo di credito La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIRATARIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Deve riscuotere un titolo di credito. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Deve riscuotere un titolo di credito: In: i titoli di credito in senso stretto (o effetti negoziabili), che attribuiscono al possessore il diritto di riscuotere una somma di denaro; ne sono... I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che menzionano una situazione giuridica attiva comportante il diritto a una prestazione, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. assegno e cambiale), o nella riconsegna di beni determinati (es. polizza di carico marittima), o essere definita in un complesso di rapporti giuridici (es. azioni e obbligazioni).

