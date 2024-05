La Soluzione ♚ È il contrario di senior La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : JUNIOR . Ecco la soluzione verificata per la definizione È il contrario di senior. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E il contrario di senior: e tenore. franco, soprannominato il "baffo" in seguito all'incontro cruciale con franco califano, possiede una profonda voce da basso al contrario di... Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, noto semplicemente come Vinícius Jr. o Vini Jr. (São Gonçalo, 12 luglio 2000), è un calciatore brasiliano, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana. È cresciuto nel Flamengo. Nel 2018, non appena ha compiuto 18 anni, si è trasferito al Real Madrid, con cui ha vinto due campionati spagnoli, una Coppa del Re, tre Supercoppe spagnole, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e due Coppe del mondo per club FIFA.

