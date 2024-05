La Soluzione ♚ Il compito del commesso La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VENDERE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il compito del commesso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il compito del commesso: Ha il compito dichiarato di sostenere un determinato governo con la forza, anche se ad esso il consenso mancasse» (giacomo matteotti) terminato il discorso... Vendere è un termine che nell'ippica si usa per indicare una categoria di gare di corse al galoppo. Tale categoria, insieme a quella a Reclamare, è la più bassa tra quelle esistenti, e vi partecipano quindi cavalli di modesta qualità. Vi si possono anche trovare cavalli qualitativamente migliori, provenienti da livelli superiori, magari perché si trovano a rientrare dopo un lungo periodo di fermo dalle corse (per infortunio, per pause tecniche, rientri stagionali, ecc.), o che comunque non si trovano in uno stato di forma buono per avere acquisito titoli e prestazioni per correre in categorie migliori. Nelle corse denominate a "Vendere", il ...

Altre Definizioni con vendere; compito; commesso;