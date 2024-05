La Soluzione ♚ Come dire papà La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BABBO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Come dire papà. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Come dire papa: Cosa.» durante la messa dell'epifania del gennaio 2008 papa benedetto xvi asserì che «non si può dire infatti che la globalizzazione sia sinonimo di ordine... Babbo Natale è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in Giappone e in altre parti dell'Asia orientale. Viene rappresentato come un uomo anziano e corpulento vestito con giacca, pantaloni e cappello rossi con bordi di pelo bianco, che viaggia per tutto il mondo e distribuisce regali ai bambini, di solito la notte della vigilia di Natale.

