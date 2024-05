La Soluzione ♚ Cittadina del Brindisino famosa per il suo Zoo safari La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FASANO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Cittadina del Brindisino famosa per il suo Zoo safari. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Cittadina del brindisino famosa per il suo zoo safari: Sito dello zoo safari fasanolandia, su zoosafari.it. url consultato il 2 agosto 2009. ^ il museo del sottosuolo sul sito istituzionale del comune di latiano... Fasano (AFI: /fa'zano/; Fašànë in dialetto locale) è un comune italiano di 38 682 abitanti della provincia di Brindisi in Puglia. Situata al centro di un ideale triangolo che ha per vertici le città di Bari, Brindisi e Taranto, distanti da Fasano circa 50 km, la città segna il confine fra il Salento e la Terra di Bari. Il suo territorio comprende varie frazioni, estendendosi per 15 km sulla costa del Mare Adriatico e inoltrandosi nella Valle d'Itria. Il comune, insieme con la vicina Cisternino, fu aggregato alla nuova provincia nel 1927; nel 1955 fu presentata alla Camera da parte della deputata Maria Chieco Bianchi una proposta di legge ...

Altre Definizioni con fasano; cittadina; brindisino; famosa; safari;