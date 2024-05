La Soluzione ♚ La città di Fanfulla La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LODI . Ecco la soluzione verificata per la definizione La città di Fanfulla. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La citta di fanfulla: Dilettantistica fanfulla, meglio nota come fanfulla, è una società calcistica italiana con sede nella città di lodi. il sodalizio deve il suo nome a fanfulla da lodi... Lodi (IPA: ['ldi], ; Lòd in dialetto lodigiano) è un comune italiano di 45 233 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Lombardia. La città fu fondata il 3 agosto 1158 da Federico Barbarossa, in seguito alla distruzione dell'antico borgo di Laus Pompeia, già municipium romano, sede vescovile e libero comune. Durante il Rinascimento conobbe un periodo di grande splendore artistico e culturale, dopo aver ospitato nel 1454 la firma dello storico trattato fra gli Stati preunitari italiani noto come pace di Lodi. Nel XXI secolo, la città è un importante centro industriale nei settori della cosmesi, dell'artigianato e della produzione ...

