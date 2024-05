La Soluzione ♚ È celebre per il pepe La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAIENNA . Ecco la soluzione verificata per la definizione È celebre per il pepe. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E celebre per il pepe: Lavorazione diversi, è utilizzato per produrre il pepe bianco, il pepe nero e il pepe verde. la pianta è nativa dell'india del sud ed è coltivata in modo... Caienna (AFI: /ka'jnna/; in francese Cayenne; in creolo Kayenn) è il capoluogo della Guyana francese, sede della prefettura nonché della regione e del dipartimento. Fu la sede del famigerato bagno penale, anche se normalmente i prigionieri venivano mandati sulla vicina isola del Diavolo.

