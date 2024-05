La Soluzione ♚ Cartilagine del ginocchio La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MENISCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Cartilagine del ginocchio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Cartilagine del ginocchio: Articolazioni. il termine menisco è usato per riferirsi alla cartilagine del ginocchio, sia per quanto riguarda il menisco laterale che per quello mediale... I menischi sono delle strutture fibro-cartilaginee presenti tra le articolazioni le cui superfici non risultano congruenti tra loro (la loro forma cambia a seconda delle superfici tra le quali si trovano). Al contrario dei dischi articolari i menischi dividono solo parzialmente la cavità articolare. Negli esseri umani sono presenti nel ginocchio, nel polso, e nelle articolazioni acromioclavicolare, sterno-clavicolare e temporo-mandibolare. Negli altri animali possono essere presenti in altre articolazioni. Il termine menisco è usato per riferirsi alla cartilagine del ginocchio, sia per quanto riguarda il menisco laterale che per quello ...

