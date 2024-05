La Soluzione ♚ Un capoluogo della Basilicata La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MATERA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un capoluogo della Basilicata. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un capoluogo della basilicata: Vedi basilicata (disambigua). la basilicata (afi: /bazili'kata/) è una regione italiana a statuto ordinario dell'italia meridionale con capoluogo potenza... Matera (AFI: [ma'tra], ; Matàrë in dialetto materano, pron. [ma'ta:r]) è un comune italiano di 59 620 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia della Basilicata. La città è conosciuta nel mondo per gli storici rioni Sassi, che ne fanno una delle città ancora abitate più antiche al mondo. I Sassi sono stati riconosciuti il 9 dicembre 1993, nell'assemblea di Cartagena de Indias (Colombia), patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, primo sito dell'Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento. Nel 1663 fu separata dalla provincia di Terra d'Otranto, di cui aveva fatto parte per secoli, per divenire, fino al 1806, capoluogo dell'allora ...

