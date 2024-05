La Soluzione ♚ Capoluogo campano La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NAPOLI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Capoluogo campano. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Capoluogo campano: Parmigiana di melanzane (piatto campano), l'impepata di cozze (napoli), la caprese (napoli), la minestra maritata (piatto campano), polpi 'alla luciana' (napoli)... Napoli (IPA: /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npl]) è un comune italiano di 911 697 abitanti, capoluogo della regione Campania e dell'omonima città metropolitana, centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa; è inoltre il comune più popoloso del Meridione d'Italia, il terzo d'Italia per popolazione (dopo Roma e Milano), il primo, tra i grandi comuni, per densità abitativa e rientra tra le venti città più popolose dell'Unione europea. Fondata dai cumani nell'VIII secolo a.C., fu tra le città più importanti della Magna Grecia e giocò un notevole ruolo commerciale, culturale e religioso ...

