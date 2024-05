La Soluzione ♚ Fu capitale dell Annam La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : HUE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fu capitale dell Annam. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Fu capitale dell annam: l'annam (in lingua vietnamita: an nam; in lingua cinese: t, annánp, lett. "sud pacificato") è una regione storica situata nel territorio dell'odierno... Hue Saturation Brightness (HSB), in inglese "tonalità, saturazione e luminosità", indica sia un metodo additivo di composizione dei colori, sia un modo per rappresentarli in un sistema digitale. Viene anche chiamato HSV da Hue Saturation Value (tonalità, saturazione e valore) o HSI da Hue Saturation Intensity (tonalità, saturazione ed intensità). È una variante del modello Hue Saturation Lightness (HSL).

