La Soluzione ♚ Cani da compagnia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GUITTI - CARLINI .

Curiosità su Cani da compagnia: Un cane da compagnia è un cane, solitamente di piccola taglia, che viene tenuto in casa per averne una compagnia. è probabile che i primi cani, allora... Il termine guitto, genericamente, definisce la condizione di chi vive in maniera misera e sporca. Nel gergo teatrale veniva adoperata un tempo (oggi molto meno) per definire in senso abbastanza dispregiativo un attore di basso livello e poco preparato la cui recitazione era comunque considerata "sopra" se non, talvolta, "fuori le righe". In tempi più recenti questa figura artistica è stata rivalutata, grazie anche ad attori che, ispirandosi alla tecnica recitativa dei guitti di un tempo, ricca di sfumature e improvvisazioni, quindi un po' naïf (ma neppure troppo, come si vedrà), hanno restituito nuovo lustro a questa figura. Solitamente ...

