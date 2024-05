La Soluzione ♚ Calzature laziali La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIOCIE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Calzature laziali. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Calzature laziali: Tiro alla fune, che utilizzano calzature moderne per motivi di sicurezza. il dialetto arpinate fa parte dei dialetti laziali meridionali. convitto nazionale... La ciòcia o zampitto, chiòchiera o, in nap., sciòscio, è una calzatura diffusa in ambienti particolarmente poveri di alcune regioni montuose dell'Italia centro-meridionale e nei Balcani.

Altre Definizioni con ciocie; calzature; laziali;