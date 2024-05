La Soluzione ♚ Avvezze allenate La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ABITUATE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Avvezze allenate. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Avvezze allenate: Terzino destro «di rilievo mondiale», puntuale nell'andare al cross e avvezzo al gol, grazie anche a un buon tiro da lontano. nonostante alcuni scetticismi... Non abituati come siamo (Unaccustomed as We Are), anche noto come I due novellini, Noi due novellini o ancora Noi novellini, è un cortometraggio del 1929 con Stanlio e Ollio. È stato il primo film sonoro della coppia Laurel & Hardy e 32º titolo nella loro filmografia; ne è stata girata anche una versione muta. La colonna sonora ha rischiato di venire dispersa, finché non è stata ritrovata negli anni '70 e ripulita per la ridistribuzione del film. Il titolo di lavorazione del film era Their last word ("La loro ultima parola"), poi modificato perché "avrebbe generato un po' di confusione visto che erano le loro prime parole".

