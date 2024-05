La Soluzione ♚ Automa La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROBOT . Ecco la soluzione verificata per la definizione Automa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Automa: Elettronica (come un automa meccanico), specialmente quelle costruite per assomigliare ad esseri umani o ad animali. il termine automa deriva dal greco atµat... Un robot (pron. robòt o robó, all'inglese ròbot) è una qualsiasi macchina (più o meno antropomorfa) in grado di svolgere, più o meno indipendentemente, un lavoro al posto dell'uomo. Il nome proviene dalla parola ceca robota che significa lavoro pesante, a sua volta derivata dall'antico slavo ecclesiastico rabota, servitù; raramente è italianizzato in roboto (ròboto).

