La Soluzione ♚ Astuccio per toletta La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NECESSAIRE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Astuccio per toletta. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Astuccio per toletta: Scompartimenti e dotato di cassettini, appositamente studiati per contenere quanto è necessario per la toletta, nel corso di un viaggio. il nécessaire da viaggio... L'Uovo nécessaire è uno delle uova imperiali Fabergé, un uovo di Pasqua gioiello che il penultimo Zar di Russia, Alessandro III donò a sua moglie, la Zarina Marija Fëdorovna nel 1889. Fu fabbricato a San Pietroburgo sotto la supervisione del gioielliere russo Peter Carl Fabergé della Maison Fabergé. È uno delle otto uova imperiali Fabergé andate perdute.

Altre Definizioni con necessaire; astuccio; toletta;