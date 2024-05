La Soluzione ♚ Si apre sul pavimento La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BOTOLA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Si apre sul pavimento. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Si apre sul pavimento: «...al più bello et al più grande e magnifico pavimento che mai fusse stato fatto...» (giorgio vasari, le vite de' più eccellenti pittori, scultori e... Una botola è una porta scorrevole o a cerniera, a filo con la superficie di un pavimento, un tetto o soffitto, o il palcoscenico di un teatro. Un portello, un'apertura che può anche essere in un muro e non deve essere a filo con la superficie, è simile; in alcuni casi entrambi i nomi sono applicabili. Una piccola porta in una parete, pavimento o soffitto utilizzato per accedere alle apparecchiature è chiamato un portello di accesso o una porta di accesso.

Altre Definizioni con botola; apre; pavimento;