La Soluzione ♚ Ampi vestiboli La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATRI .

Curiosità su Ampi vestiboli: Diurna di filtrare all'interno della cappella. all'esterno, sotto i due vestiboli, due fontane a getto continuo sono disposte in due vasche di forma rettangolare... Atri è un comune italiano di 9 951 abitanti della provincia di Teramo in Abruzzo, situato nel comprensorio delle Terre del Cerrano. Già capitale dell'omonimo ducato, è un importante centro storico e artistico dell'Abruzzo. Per un breve periodo alla fine degli anni venti del secolo scorso, furono uniti ad Atri i comuni confinanti di Pineto e Silvi Marina.

