La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VANI .

Curiosità su Ambienti inutili: Castello, marchese di san giuliano avviò un'operazione di persuasione negli ambienti socialisti e cattolici per ottenere un atteggiamento favorevole verso un... I Vani (in norreno Vanir, al singolare Vanr) costituiscono una delle due stirpi divine della mitologia norrena. L'altra, molto più conosciuta, è quella degli Asi, o Aesir. Dopo una lunga guerra, e avendo come ostaggio Hœnir e Mímir, i Vani sono diventati alleati degli Asi ed insieme lotteranno contro le forze distruttive di Hel nel Ragnarok.

