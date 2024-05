La Soluzione ♚ In via di guarigione La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CONVALESCENTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione In via di guarigione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su In via di guarigione: Lavoro. andrea parla con giovanni, operato a causa di un aneurisma cerebrale e in via di guarigione: andrea gli dice che ha capito che intendeva farla... Il siero convalescente (o siero immune o iperimmune), o antisiero, è il siero prelevato da un paziente in fase di remissione (convalescenza) da un’infezione, utile a fini terapeutici. Essendo ricco di anticorpi specifici, può essere somministrato ad altri pazienti affetti dalla stessa patologia infettiva per favorirne la guarigione: questa cura è detta sieroterapia. Una versione analoga per quanto riguarda il contenuto anticorpale è il plasma stesso da cui deriva, che viene quindi chiamato plasma convalescente o “iperimmune”. Nella sua accezione antica con «siero convalescente» ci si riferiva al siero derivato da un singolo paziente ...

