La Soluzione ♚ Una Casa giapponese produttrice di obiettivi La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANON .

Curiosità su Una casa giapponese produttrice di obiettivi: All'assunzione del controllo di nissan da parte di renault, con un'iniezione di capitali per far uscire la casa giapponese da una crisi finanziaria, questo... Canon Inc. (, Kyanon kabushiki gaisha) è una multinazionale giapponese con sede a Tokyo, nel quartiere di Ota, in Giappone, specializzata in prodotti ottici, di immagini e anche di opere industriali, come obiettivi, fotocamere, apparecchiature mediche, scanner, stampanti e apparecchiature per la produzione di semiconduttori. Canon ha una quotazione primaria alla Borsa di Tokyo ed è una costituente degli indici TOPIX Core30 e Nikkei 225. Ha una quotazione secondaria alla Borsa di New York.

