La Soluzione ♚ Non è tale se te l aspetti La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SORPRESA .

Curiosità su Non e tale se te l aspetti: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi te. il tè (con grafia meno corretta the o thè) è una bevanda originaria della civiltà cinese... La sorpresa è uno stato emotivo conseguente ad un evento inaspettato o contrario all'aspettativa di chi lo sperimenta. Dura pochi istanti ed è in genere seguita da paura o gioia.

