La Soluzione ♚ Forma del cappello di Napoleone La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BICORNO .

Curiosità su Forma del cappello di napoleone: Il cappello di napoleone, soprannominato il "petit chapeau", è un copricapo che contraddistingue l'immagine di napoleone i e che è divenuto un simbolo... Il bicorno, o feluca, è una forma arcaica di cappello associata all'inizio del XIX secolo indossato soprattutto in Europa e successivamente in America, in special modo nelle uniformi. Esso è altrettanto associata alla figura di Napoleone Bonaparte che era solito indossarla, per distinguersi, parallelamente alle spalle; i suoi generali invece l'indossavano perpendicolarmente alle spalle. È sopravvissuta nell'uso dell'uniforme militare sino al 1914. A differenza del tricorno, da cui deriva, il bicorno è costituito da una forma di stoffa fissa imbottita con materiale rigido che crea due pinne di forma semicircolare rialzate rispetto alla ...

