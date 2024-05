La Soluzione ♚ Costellazione del cielo australe La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PITTORE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Costellazione del cielo australe. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Costellazione del cielo australe: La balena (in latino cetus) è una costellazione del cielo australe, posta in una regione popolata da costellazioni relative all'acqua, come l'aquario,... Un pittore è colui che pratica l'arte della pittura, che consiste nel dipingere quadri, affreschi, opere grafiche e in generale decorare superfici di varia natura. Nell'età greca e romana il pittore si occupava anche di decorare le statue, che venivano dipinte in modo da essere il più possibile somiglianti al raffigurato reale.

