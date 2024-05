La Soluzione ♚ Una varietà di riso La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PATNA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una varietà di riso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una varieta di riso: Particolarmente appiccicoso quando cotto. dal punto di vista botanico è una varietà (var. glutinosa) della pianta di riso (oryza sativa). questo cereale è definito... Patna (in hindi ) è una suddivisione dell'India, classificata come municipal corporation, di circa 1.695.000 abitanti, capoluogo del distretto di Patna e della divisione di Patna, nello stato federato del Bihar, di cui è la capitale. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I (da 100.000 persone in su). Patna ospita a poca distanza innumerevoli luoghi di pellegrinaggio buddhisti, giainisti e sikhisti. Il nome deriva probabilmente da Patan, il nome della devi protettrice della città, o da pattan ("porto" in sanscrito), in quanto la città si trova alla confluenza di quattro fiumi (Gange, Ghagra, Son e Gandak). Nel ...

Altre Definizioni con patna; varietà; riso;