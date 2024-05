La Soluzione ♚ È il simbolo della città di Venezia La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LEONE DI SAN MARCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione È il simbolo della città di Venezia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E il simbolo della citta di venezia: I simboli di venezia sono tutti quei simboli che identificano la città di venezia. lo stemma, il gonfalone e la bandiera adottati ufficialmente il comune... Per Leone di San Marco, o Leone Marciano, si intende la rappresentazione simbolica dell'evangelista Marco, raffigurato in forma di leone alato. Altri elementi in varie combinazioni presenti sono l'aureola sul capo e un libro aperto tra le zampe con scritto "PAX TIBI MARCE / EVANGELISTA MEVS".

Altre Definizioni con leone di san marco; simbolo; città; venezia;