La Soluzione ♚ Scultore greco che lavorò al Mausoleo di Alicarnasso La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LEOCARE .

Curiosità su Scultore greco che lavoro al mausoleo di alicarnasso: Deriva il mosaico pavimentale di pella e che attraverso quest'ultimo ci appare debitore dei fregi nel mausoleo di alicarnasso. in seguito lisippo ritrasse... Leocare (in greco antico: e, Leocháres; ... – ...; fl. IV secolo a.C.) è stato uno scultore greco antico, probabilmente originario di Atene, vissuto nel IV secolo a.C.. Lavorò con il marmo, il bronzo e con la tecnica crisoelefantina; fu attivo in Attica, nel Peloponneso e in Asia Minore.

