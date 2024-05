La Soluzione ♚ Può essere stereofonico La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SUONO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può essere stereofonico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Puo essere stereofonico: Un ampliamento della scena stereofonica bicanale. in tal modo si riesce a ricavare da normale materiale sonoro stereofonico una maggiore enfatizzazione... Il suono (dal latino sonus) è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. Tale vibrazione, che si propaga nell'aria o in un altro mezzo elastico, raggiunge l'apparato uditivo dell'orecchio che, tramite un complesso meccanismo interno, crea una "sensazione uditiva" correlata alla natura della vibrazione; in particolar modo la membrana timpanica subendo variazioni di pressioni entra in vibrazione, il meccanismo di trasmissione del suono consiste in una successione di compressioni e di espansioni delle molecole dell'aria (o del mezzo in cui si propaga) che circondano la sorgente sonora.

