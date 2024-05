La Soluzione ♚ Le otarie in due parole La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LEONI MARINI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Le otarie in due parole. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Le otarie in due parole: Un'unica specie, il tricheco; otaridi, le otarie, comprendenti 16 specie; focidi, le foche vere e proprie, con 18 specie. le somiglianze tra gli odobenidi e... Gli otaridi (Otariidae Gray, 1825), comunemente detti otarie, sono una famiglia di mammiferi adattati alla vita marina, suddivisa in due sottofamiglie: Otariinae (leoni marini) ed Arctocephalinae (otarie orsine). Il nome deriva dal greco t, piccola orecchia. Le otarie, contrariamente alle foche in senso proprio, possiedono i padiglioni auricolari, seppure poco sviluppati.

Altre Definizioni con leoni marini; otarie; parole;