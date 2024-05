La Soluzione ♚ Osso posteriore del cranio La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OCCIPITALE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Osso posteriore del cranio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Osso posteriore del cranio: l'osso occipitale è un osso piatto del neurocranio, impari e mediano, a forma di conchiglia. è situato nella parte inferiore e posteriore della scatola... L'osso occipitale è un osso piatto del neurocranio, impari e mediano, a forma di conchiglia. È situato nella parte inferiore e posteriore della scatola cranica, contribuendo alla formazione della base cranica per gran parte, e per minima parte alla volta. Si articola con la prima vertebra della colonna vertebrale (atlante) e mette in comunicazione la cavità cranica con il canale vertebrale attraverso il foro occipitale (foramen magnum).

