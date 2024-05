La Soluzione ♚ Ominide dell Africa orientale e meridionale La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AUSTRALOPITECO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ominide dell Africa orientale e meridionale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ominide dell africa orientale e meridionale: In inglese republic of south africa), è uno stato indipendente dell'africa australe. si affaccia sull'oceano atlantico ad ovest e su quello indiano ad est... L'australopiteco (Australopithecus Dart, 1925) è un genere estinto di primati della famiglia degli ominidi, che si ritiene appartenente alla linea evolutiva dell'essere umano e apparso successivamente alla separazione della linea che ha condotto ai nostri parenti viventi più prossimi, gli scimpanzé. Il nome significa "scimmia del sud" (dal latino australis, "meridionale" e dal greco p, "scimmia"). Gli australopitechi apparvero all'incirca 4,2 milioni di anni fa con l'Australopithecus anamensis (da alcuni autori ascrivibile però al genere Praeanthropus) ed ebbero un certo successo evolutivo divenendo assai diffusi in Africa, fino ad ...

